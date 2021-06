Det henger blant flere registrerte gjenstander på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Omtrent 20 cm bredt og sortert som et julekort. Under det lille motivet av et gulmalt hus står det «Vort hjem Rønne Ørland». Og et annet sted på kortet leser vi: «De hilses med gledelig jul 1938 og et godt nyttår 1939 fra Sofie og Jacob H. Lund.»