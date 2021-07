Det er vanskelig å ta et så enkelt fotografi som dette

Hvordan vi leser et bilde er selvfølgelig preget av en rekke mer eller mindre skiftende kulturelle konvensjoner. En fotograf kan aldri verne seg helt mot at en bestemt betrakter leser et bilde på en annen måte enn man kanskje trodde. Det kreves kort sagt høy bevissthet og et godt øye for å fungere som profesjonell fotograf.