Hvor ble det av den gode gamle nedstengingen?

«Aldri mer 9. april» står fjellstøtt som lærdom og politisk mantra etter fem år med okkupasjon og krig under krigen. 75 år senere ble vi likevel angrepet på nytt. I et perfekt integrert luft, sjø- og landangrep hadde vi ingen Birger Eriksen som kunne skyte fienden i senk i Drøbaksundet eller Fættenfjord. Ei heller Shetlands-Larsen'er eller Milorg. Selv med vårt nyrestaurerte totalforsvarskonsept var vi sjanseløse i møte med den usynlige fienden. Men vi hadde ett trumfkort: Hjemmefronten. Som regjeringsutnevnte dugnadshelter stupte vi uredde ned i skyttergravene med våre viktigste våpen; blankpussa skjermer og nyinnkjøpte kontorstoler. I et digitalt krigskaos uniformert med munnkamuflasje og sprit, ble alt av moro, tull og tøys, samt enda viktigere ting og fotball, parkert i bunkeren.