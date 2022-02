Dilemmaet Leüthenhaven

Den åpne plassen på Leüthenhaven som i dag brukes som parkeringsplass og teststasjon for korona har i flere tiår vært et omdiskutert og kontroversielt tema i Trondheim. Etter at Museene i Sør-Trøndelag, Mist, leverte sin innstilling i forrige uke om å legge det nye kunst-og designmuseet på Leüthenhaven, våknet nok en gang debatten om hva som faktisk bør skje med tomta. For meningene om hva som skal og bør ligge på Leüthenhaven har vært en gjenganger hos byens befolkning i mange tiår.