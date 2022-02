En perfekt albumforside

Det finnes like mange forskjellige albumforsider som det finnes musikalske uttrykk. Likevel er de aller færreste det man vil kalle oppsiktsvekkende. Som i de fleste bildesjangre gjennomgår albumforsidene standardisering, i henhold til tidens uttrykk, hva publikum forventer, og hva som selger. Men på det beste er albumforsider med på å forsterke et totalt budskap, slik at det fortoner seg som elementer i en audiovisuell helhet.