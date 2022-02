Det snør, det snør, det er det det gjør

Et kjapt søk i våre arkiver etter ord som «snøkaos», «snørekorder» eller «speilblanke veier» gir ikke bare hundrevis av treff, men tusenvis. Så mye har været hatt å si for oss trøndere, at siden Adresseavisen ble publisert for første gang i 1767 har det knapt vært en dag uten at været er nevnt. Og da spesielt på vinterstid har våre spalter vært forbeholdt alt fra snørekorder, glatte veier, skiføre, brøyting og alt som har med kong vinter å gjøre.