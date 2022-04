Kvinnfolkarbeid!

Det er et tett bilde. Tett på detaljer. Fullt av små hint og referanser. Og ikke minst; tett brodert. Rundt bildemotivet ser vi det beige lerretet det er brodert på. De mange stingene bølger over bildet, noen ganger stramt og glatt, andre ganger løsere og hårete. Hele motivet får dermed en slags relieff-kvalitet, og de gjennomgående røde og rosa tonene gir bildet et nærmest kjøttfullt stofflig uttrykk.