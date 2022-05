«Deilig å se på, og deilig å ta på»

Men for ikke så lenge siden var alt dette gamle nesten uvirkelig framtidsrettet og hadde et snev av science fiction ved seg. Husker du da den første Iphone kom? Den representerte et paradigmeskifte av episke proporsjoner og var så spennende og så kul at en hel verden sto i kø for å skaffe seg denne teknologiske nyvinningen som kunne gjøre... egentlig fint lite sett med dagens øyne.