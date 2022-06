Bymarka - 150 år med opphetet debatt

Om du sto i Kongens gate på slutten av 1800-tallet og så opp mot Gråkallen ville du ha sett et fjell som var ribbet for trær og vegetasjon. Men utover 1870-tallet begynte man å plante nye trær i Bymarka og i dag kan vi glede oss over ei mark som byr på et stort utvalg av terreng, turstier og spennende natur. Men den offentlige diskusjonen om Bymarka har ikke bare vært fryd og gammen. Et dykk ned våre arkiver viser drøyt 16 000 treff på Bymarka. Her er bare et lite utvalg.