Tesla mot sykkel

- Dette er en gladnyhet for oss, for det har vært noen traurige år

Søk i ditt indre. Et eller annet sted murrer det. Men fortvil ikke. Hjelpen er like rundt hjørnet.

«Hvem skulle tro at vi i 2018 kom dit at trønderrock og trønderfest må forsvares mot norske politikere?»

Hva har fått SVs landsstyre til å ønske at politiet skal banke på døra til norske, jødiske familier for å kontrollere om sønnene deres har forhud?

Rett som det er slår den ut i åpent fiendskap. Bare se på reaksjonene som oppstår når vi skriver om syklister og bilister. Vi blir aldri så forbannet som når noen hindrer oss i trafikken.

I Adresseavisen opplever vi alltid et voldsomt engasjement når vi skriver om sammenstøt mellom syklister og bilister. Leserinnlegget denne uka der Marianne Danielsen forteller hvordan hun ble stoppet av en Tesla-eier i en rundkjøring, har fått det til å koke i kommentarfeltet på adressa.no.

Vi nordmenn er ulver i fåreklær. Stort sett oppfører vi oss som et fredsommelig folk som tar hensyn til hverandre. Likevel går vi rundt med en vond følelse inni oss. Vi er forbannet på et eller annet, men vi holder maska.

Hvis vi kjører bil og ser en syklist foran oss i rundkjøringa, derimot, da er det nok. Da ruller vi ned vinduet og skjeller henne ut. Hvis vi går på Bakke bru og en syklist kommer for nær, da tåler vi ikke mer, da brøler vi til den forbannede syklisten. Kanskje hverdagens små irritasjonsmomenter bygger opp så mye aggresjon at vi må slippe ut damp for at det ikke skal koke over?

Før folk kaster seg over tastaturet, vil jeg bare tilføye at nei, jeg tror ikke de fleste Tesla-eiere er drittsekker. Jeg tror de fleste, både syklister og bilførere, tar hensyn til andre, selv om det ikke alltid virker sånn. Naiv som jeg er, vil jeg bare at vi skal være venner.

