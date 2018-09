Den store budsjettlekkasjen

Saken oppdateres.

Er ansatte i Trondheim kommune sykere enn andre? Jeg tviler på det. Men sykefraværet i kommunen er skyhøyt. Det påfører kommunen 100 millioner kroner i ekstra utgifter hvert år. Det viser beregninger som rådmannen har gjort i forbindelse med budsjettet for neste år.

Sykefraværet i 2017 var på 9,2 prosent. I første kvartal av 2018 steg det til 10,2 og har gått ned til 8,5 prosent i årets andre kvartal. Fortsatt ligger fraværet langt over landsgjennomsnittet, og det har det gjort lenge. Bystyret har satt som mål av sykefraværet skal være på 8,8 prosent. Selv om tallene nå går noe ned, og noen av tiltakene som er innført ser ut til å virke, er det langt igjen.

Hvert år i disse budsjett-tider dekker det frem bekymrede politikere som etterlyser tiltak for å få ned fraværet. Tallene viser en kommune som har store problemer med at nesten en av ti ikke møter på jobben på grunn av en eller annen sykdom – hver dag og gjennom hele året, i år etter år.

For å forstå hvor store utgifter et så høyt sykefravær betyr for kommunen, har rådmannen laget et regnestykke. Trondheim kommune har 12 000 årsverk som sørger for å kommunale tjenester til meg og deg. Det medfører lønnskostnader og sosiale utgifter på sju milliarder kroner. Et sykefravær på 10 prosent representerer en kostnad for samfunnet på 700 millioner kroner i året. Dersom fraværet går ned med en prosent, betyr det flere produserte tjenester og utførte oppgaver tilsvarende 70 millioner kroner.

Når noen er borte fra jobben over lang tid dager dekker staten utgiftene fra dag 17. Ved fravær inntil 16 dager er det kommunen selv som må bære hele den økonomiske belastningen. Av fraværskostnader for samfunnet på 700 millioner kroner er kommunens andel på om lag 330 millioner kroner, skriver rådmannen i sitt budsjettforslag.

Men kommunen leier ikke inn vikarer hver gang noen er syk. Dersom det leies inn vikarer i halvparten av tilfellene der noen er syke, mener rådmannen dette utgjør en kostnad på 100 millioner kroner i året som det må finnes penger til i de årlige budsjettene. 100 millioner kroner er mange penger i et kommunebudsjett.

Årsakene til sykefravær er sammensatte og komplekse, men det er hevet over enhver tvil at dette koster penger, gir oss dårligere kommunale tilbud og skaper en tøffere hverdag for alle som møter på jobb og som i stor grad også må gjøre arbeidet til kollegaen som er syk.

Et lavere sykefravær er vanskelig å vedta, og enda vanskeligere å saldere et budsjett med. Men kommunebudsjettet lekker millionvis av kroner hvert eneste år. Tall fra SSB viser at det gjennomsnittlige sykefraværet for hele landet i 2. kvartal 2018 var på 6,2 prosent og det har vært nedgang de siste årene. Dersom Trondheim kommune hadde ligget på landsgjennomsnittet ville det medført kostnadsreduksjoner over kommunebudsjettet på mange millioner kroner årlig. Det ville vært penger som det helt sikkert hadde vært mulig å bruke på en mer fornuftig måte.

Alle blir sjuke fra tid til annen, men det er vanskelig å tro at ansatte i Trondheim kommune skal dårligere motstandskraft mot forkjølelse og influensa enn resten av oss. Derfor er det naturlig å tro at et høyt sykefravær også kan forklares med ytre forhold som arbeidsmiljø, ledelse, kulturen på arbeidsplasser og - for å banne i kjerka - arbeidsmoral.

Rådmannen har lagt frem sitt forslag til budsjett uten å lansere krafttak mot fraværet utover det arbeidet som allerede er igangsatt. Nå starter den politiske prosessen. Tradisjonen tro vil de politiske partiene flytte rundt på noen millioner her og der for å sette sitt preg på budsjettet.

Dersom det virkelig skal kuttes utgifter og styrke det kommunale tjenestetilbudet, er kapittelet om sykefravær et område politikerne må se nærmere på. Det er neppe lett å få ned tallene på kort sikt. Men tiltakene som er prøvd ser ikke ut til å ha særlig stor effekt. I perioden fra 2015 til 2017 har sykefraværet i kommunen gått ned fra 9,9 til 9,2. Med et slikt tempo på arbeidet med å redusere fraværet vil det gå minst ni år før vi er nede på dagens gjennomsnitt.