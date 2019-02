Jeg hadde en gang en av verdens viktigste jobber

To årsaker til at Klæbo trolig vrakes

Saken oppdateres.

Da jeg for en del år siden søkte på jobb i barnevernet, ble jeg spurt om hvorfor jeg søkte. Det er jo en av verdens viktigste jobber, svarte jeg kontant.

Etterpå tenkte jeg at det var kanskje å ta vel hardt i, men den tanken forsvant fort! Den forsvant like raskt som jeg gjøv løs på bunken av saker som lå og ventet på meg da jeg begynte i jobben.

For en viktig jobb! Når en jobber i barnevernet kan en hver eneste dag bidra til at et barn får en bedre hverdag. Kanskje bidra til at et barn som blir slått av faren sin, som har en mamma som ruset synger nattasangen, eller et barn som blir voldtatt av stefaren sin, får den hjelpen de trenger.

Les også denne kronikken: Barnevernet er et system i krise

Å jobbe i barnevernet er å jobbe med å hjelpe de aller mest sårbare barna. Og de vil vi vel skal få den aller beste hjelpen?

I 2017 var det rundt 56000 barn og unge som fikk hjelp av barnevernet. Fikk alle disse så god hjelp som de fortjente? Nei, mener jeg, og mange med meg.

Kan vi da virkelig mene at vi ikke skal sette av så mye penger som det trengs for at barnevernet skal kunne fungere optimalt?

Kan vi virkelig høre på oss selv diskutere bompriser, klage over for lite alkohol gjennom taxfree eller satse på skattelette så vi kan dra på en litt dyrere ferie?

Kan vi virkelig mene at vi vil vedkjenne oss å tenke på slike ting når mange barn ikke får god nok hjelp, fordi barnevernet ikke har nok ressurser?

Vi bor da i Norge dere, og vi har økonomi til å kunne satse!

Jeg trivdes utrolig godt med å jobbe i barnevernet, men dagene var travle, og jeg gikk så altfor ofte hjem uten å føle at jeg hadde gjort en god nok jobb.

Les også: Vi holder ut helt forferdelige opplevelser med hjelpeapparatet, for barnas skyld

Jeg hadde mange dyktige kollegaer, men det var også gjennomtrekk, en del sykdom og mange av de ansatte var unge og midlertidig ansatte.

Jeg husker en gang jeg hadde vært på ferie, og kom tilbake uten at noen spurte hvordan jeg hadde hatt det. Jeg ble først litt overrasket, men så forsto jeg jo raskt hvorfor. Det var en av de mange dagene vi nesten ikke hadde tid til å si hei til hverandre, og også en av de dagene mange av oss gikk hjem med en klump i magen fordi vi ikke følte vi hadde gjort en god nok jobb.

Jeg føler noen ganger at jeg sviktet, at jeg feiget ut, at jeg ikke brydde meg nok eller at jeg rett og slett var for lat til å bli i barnevernet. Da en annen spennende jobb dukket opp, takket jeg ja til den og forlot barnevernet.

Mange dager har jeg angret, selv om jeg også trives i jobben jeg har nå. Og hjelpe meg så mye mer rolig, og ikke minst forutsigbar hverdag jeg har!

Opptatt av debatt? Les også: Vi hadde en positiv kurve frem til Miljøgata ble etablert sist sommer

Jeg tror ikke det er mange som virkelig forstår hvor høyt arbeidspresset i barnevernet er, hvordan du hele tiden må ta ting på sparket, legge bort det du hadde planlagt å gjøre, eller ringe hjem for å si du må bli lenger på jobb.

Men, mest av alt tror jeg ikke folk vet hvor mye bedre hjelp mange barn kunne fått om det var nok ressurser i barnevernet. Hvor mange frafall i videregående skole vi kunne unngått, hvor mange rus- eller psykiske utfordringer, hvor mange lovbrudd og hvor mye vold vi kunne unngått, om vi virkelig hadde valgt å prioritere barnevernet.

Jeg etterlyser en opptrappingsplan for barnevernet, en skikkelig storsatsing.

Mer debatt: Hvorfor har ikke Trondheims togstasjon noe så enkelt som rulletrapper, flere heiser eller skikkelig skilting?

Både kommunene og regjeringen har et ansvar. Og hvis statsministeren virkelig vil skape flere suksesshistorier, som hun sa i nyttårstalen, ja da har jeg et forslag til strakstiltak:

Gi barnevernet økte ressurser slik at de får hjulpet barna og familiene godt nok.

For jeg er fortsatt ikke i tvil: Å jobbe i barnevernet er en av verdens viktigste jobber!

Hør våre kommentatorer snakke om nye politiske skandaler, skyhøye strømpriser og den vanskelige humoren

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter