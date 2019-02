Første gang jeg så «Burning», som fikk kritikerprisen i Cannes i fjor, og etter mitt syn godt kunne fått Gullpalmen, hadde jeg ikke lest novellen til Haruki Murakami som filmen er bygget på. Man trenger altså slett ikke å ha lest boka for stort utbytte av en langsomt glødende smyger av en film som fortsetter å brenne lenge etter siste bilde.