Se, miljøtiltakene virker

De siste tallene, som Adresseavisen skrev om tirsdag, viser at flere sykler, går og tar bussen. Ingen ting tyder på at denne utviklingen vil snu. Tiltakene som er satt i gang, virker over hele byen. Fortsatt er det utfordringer i Midtbyen, men løsningen på disse utfordringer er ikke å slippe fri bilene, men å skape en by der folk trives med butikker, kafeer, opplevelser og arbeidsplasser.