Det er klart for årets promillefest

Moderasjon, sa du? Selvfølgelig, men ikke for oss! Ikke i år heller. Det går likevel an å håpe – at vi ser prosenttallet i økt kjøpekraft i år. Men selv om norsk økonomi går bedre, er det bare å sette på repriseknappen. Eierne og lederne stikker av med mest, ansatte viser moderasjon. Er lønnsmottakerne og LO naive og godtroende? Eller tar de ansvar når andre ikke har magemål? Hva kommer det av at de som snakker varmest for moderasjon i lønnsoppgjøret, er dem som alltid ender opp med det motsatte?