Verdens største ufo har landet på Brattøra

Stopp i krysset Fjordgata/Søndre gate neste gang du er i Midtbyen. Se rett nordover, mot jernbanestasjonen. Hvis du ikke har vært i dette krysset på en del måneder, kan du få sjokk. En gigantisk bygning har reist seg mot fjorden. Den overdøver alt annet og har et gigantisk, skrått tak med et stort hull midt på. Er det verdens største ufo som har landet her?