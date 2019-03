Når villdyret i oss våkner bak rattet

Nordmenn har åpenbart et lite, men hissig trafikkgen, som utløser det verste i oss når vi åpner bildøren og setter oss bak rattet. Jeg har et snev av det selv, må jeg innrømme. Det kjennetegnes av lav toleranse for andres oppførsel i trafikken og tilsvarende høy tiltro til egen kjøreferdighet. Det er en dårlig match når trafikkbildet er uoversiktlig, og der joggere, fotgjengere, syklister og bilister alle mener de har retten på sin side.