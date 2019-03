En tung dag for demokratiet

Det vil ta tid før tilliten til det politiske systemet lar seg rette opp etter skandalene rundt behandlingen av grønn strek. En bred høring om saken har vært viktig for å opplyse oss alle om en sak som har satt deler av trondheimspolitikken i vanry. Men det gjenstår mye arbeid for å berolige byens velgere om at vi ikke holder oss med politikere som opererer i skyggene og meler sin egen kake under et skinn av å jobbe til beste for oss alle.