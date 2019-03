Hva slags by vil du ha? Nå kan du si fra

Gabriella (17): - Det er smertefullt at Canada goose-jakker og Gant-gensere har blitt en trend Gabriella (17): - Å gå med merkeklær trenger ikke nødvendigvis å bety at det er fint

I 2050 kan det bo over 250 000 mennesker i denne byen. Over 50 000 flere enn i dag. Innbyggertallet i Bodø kommune er omtrent 50 000. Hvordan skal vi få plass til hele Bodøs befolkning i denne byen i løpet av tre tiår?

Vi trenger i hvert fall en helt annen byutvikling. Hvis byen skal spre seg utover et stadig større område, slik den har gjort i alle år, vil vi få enorme transportproblemer, noe som igjen vil føre til større klimautslipp. Bodøværingene, eller hvem det nå blir som kommer, kan ikke bosette seg på Spongdal og Leinstrand. Løsningen må bli at befolkningsveksten skjer i de mest sentrale delene av byen.

Når vi ser hvilke politiske vedtak som blir gjort, kan vi få mistanke om at politikerne ikke har forstått at kursen må legges om. Men de sier til stadighet at byen må vokse innenfra, så de har nok forstått det. De har bare ikke fått det til.

Nå kan de få hjelp. Av deg og meg. Nå kan vi alle si hva vi mener om hvordan Trondheim sentrum bør utvikle seg. Det er lov å ønske seg flere høyhus på Brattøra, det er lov å si at Midtbyen ikke må røres – eller at den bør utvikle seg som Manhattan.

Alle slags synspunkt er velkomne når Trondheim kommune nå skal lage en strategi for byen fram til 2050. Og perspektivet bør helst være større enn antall kjørefelt i Olav Tryggvasons gate.

Vi snakker ofte om at vi ikke får øynene opp for det som skjer før det er for sent, men denne gangen får vi muligheten for å være på forskudd. Mandag åpner en utstilling på Trondheim folkebibliotek og på Bytorget i Erling Skakkes gate der noe av poenget er å få innspill fra publikum.

Det vi får se, er visjonene til fire team av arkitekter og andre fagfolk som har sett på hvordan ulike deler av sentrum kan bygges ut fram til 2050. De har tenkt spenstig og stort, og enkelte forslag vil nok skape skarpe reaksjoner. På enkelte skisser vil noen kanskje oppdage at huset deres er borte. De kan ta det med ro. Utstillingen viser ikke hva som skal skje, men hvilke muligheter som finnes.

Andre vil reagere på at høyhus er foreslått på det de mener er helt feil sted. Og det kan da ikke bli aktuelt å fylle opp vannbassenget foran Brattørkaia? Vi skal da ikke bygge oss enda lenger vekk fra sjøen enn vi allerede har gjort?

Men utstillingen er først og fremst en kartlegging av hva som er teoretisk mulig og en invitasjon til å skape debatt. Det som blir presentert, sammen med innspillene fra byens befolkning vil bli grundig gjennomgått og bli en del av grunnlaget for det som til slutt skal bli kommunens strategi for utviklingen fram til 2050.

Debatten som bør komme, vil vise oss en rekke dilemmaer. Et av de vanskeligste spørsmålene blir i hvilken grad vi kan bygge ut Midtbyen. Som førsteamanuensis i arkitektur og bygningsvern Trond Eide nylig skrev i en kronikk i Adresseavisen, er vi ikke flinke nok til å respektere Midtbyens historie og særpreg.

Enkelte politiske vedtak har dessuten lagt føringer for hva som skal skje i mange år framover. Trondheim stasjonssenter er ett eksempel. Det er dessuten tilrettelagt for store tomteområder utenfor sentrum der det vil skje en betydelig boligbygging – på feil sted, hvis det er fortetting som er målet.

Andre store byutviklingssaker er foreløpig ikke avklart. Hvordan den omfattende samlingen av NTNU rundt Gløshaugen vil bli, kan bli bestemt om kort tid. Hva vil det bety for utviklingen på Elgeseter og strekningen mot Lerkendal?

Og hvordan blir det planlagte Midtbykvartalet, den store utbyggingen mellom Søndre og Nordre gate? Hva skjer på Nyhavna, der potensialet for boligbygging er enormt? Blir vi noen gang kvitt godsterminalen, som fortsatt ligger der som en propp?

Det som skjer i slike saker vil bety mye for utviklingen i Trondheim sentrum i mange år. Derfor haster det å få på plass en overordnet strategi for hva byen trenger. Og denne gangen har du og jeg endelig en mulighet for å si hva vi mener.

