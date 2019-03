Gigantisk utbygging vedtas uten debatt

Etter all sannsynlighet vil bystyret onsdag gi klarsignal til en utbygging som vil endre Trondheims forhold til fjorden for så å si all framtid. Politikerne vil godta at Trondheim stasjonssenter blir bygget mellom jernbanestasjonen og politihuset. Trondheims største utbygging på mange år blir vedtatt, nesten uten at vi som bor i byen har engasjert oss.