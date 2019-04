Vi er i bunn og grunn ganske dumme og egoistiske

For litt siden streiket mange ungdommer for klimasaken. For en fin gjeng, tenkte jeg. Mens jeg som vanlig satt passiv på kontoret mitt og jobbet, samtidig som jeg fulgte litt med på avisenes nyhetsoppdateringer i forbindelse med dette. Jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte da jeg leste kommentarene som var skrevet under artiklene Adressa la ut på Facebook. Av voksne mennesker.