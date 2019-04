Ikke plag oss med ungdommelige utfordringer

For lengst avdøde Sokrates skal i sin tid, ca. 400 år før vår tidsregning, ha sagt at «Ungdommen nå for tiden foretrekker luksus, har dårlige manerer, fornekter autoritet, har ingen respekt for eldre mennesker, prater når de egentlig burde arbeide, motsier foreldrene sine og tyranniserer sine lærere». Vel, strengt tatt var det visstnok ikke han som sa det, men slikt har jo vært sagt av gamle, gretne gubber i tusenvis av år.