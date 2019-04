En pils for industrien

Våren gjør noe med oss. Etter påske fikk jeg det for meg at all den gamle dritten i leiligheten måtte kastes. Jeg kom over ei brun pappeske som i snart tre år hadde gjemt seg i en krok på soverommet. I bunnen av eska, under et par fotballsko og én leggbeskytter, lå det ei svart t-skjorte. Den var sammenbrettet som en firkant og forseglet med gjennomsiktig plast. Først da jeg foldet den ut på gulvet, kunne jeg lese det som var trykket med hvite bokstaver på brystet: «Æ ælske ølet fra E.C. Dahls».