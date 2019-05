Lytt til de visjonære selv om de såvidt har bakkekontakt

Det finnes et lite knippe mennesker som fascinerer meg litt ekstra. Det er de visjonære filosofene. Joda, det er mange som kan ha store visjoner og planer for fremtiden, men nå snakker jeg om de spesielle menneskene som er så visjonære at de såvidt har bakkekontakt. Når de snakker er de ofte på et så høyt nivå at vanlige mennesker som deg og meg kan ha vanskelig for å forstå hva de faktisk snakker om, fordi de også kan bli veldig filosofiske. De snakker om de store ideene, de overordnede trendene og retningene og de ser mønster der jeg ser bare horisont.