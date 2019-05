En prat er aldri feil, heller ikke med russen

Like sikkert som at bjørka spretter og snøen smelter på plenen, er synet av nyutsprungen russ i rødt og blått på denne tiden av året. Det er virkelig tiden for å bli både våryr og feststemt, men hva er det med «Generasjon Prestasjon» som gjør at de er nødt til å ta den ut så til de grader i russetiden? Er de så prektige og perfekte resten av tenårene, at de har behov for å blåse ut så til de grader når de har «lov», i russetiden?