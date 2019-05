En engelsk sjøgutts tragiske død

Hvorfor jeg havnet på kirkegården denne dagen, vet jeg ikke helt. Kanskje var det den intense våren som lokket. På Domkirkegården folder den seg nemlig ut med et fantastisk knallblått teppe av scillablomster. Kanskje var det like gjerne et ubevisst ønske om å holde fast tiden. I år har det vært ekstra god grunn til å trekke i nødbremsen. I løpet av den siste uken i april syntes årstidene å rase så fort av gårde – fra vinter til sommer, fra stillongs til shorts – at det rett og slett ble vanskelig å henge med.¨