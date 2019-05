Mennene som kom ut i metoo-kulden

Det er synd for den nordiske delen av metoo-kampanjen at to av de fremste symbolene på maktmisbruk og seksuell trakassering her ble den svenske journalisten Fredrik Virtanen og den norske politikeren Trond Giske. Ikke fordi de to mennene som ble revet ned fra maktens tinder i kampanjens hete ikke har oppført seg klanderverdig mot kvinner i årenes løp. Det innrømmer begge i sine vitnesbyrd de siste ukene.