Det blir ikke mange sydenturer for én krone dagen

Omsider ble også jeg opptatt av pensjon, et fenomen som i alle år har stått for meg som fjernt, komplisert og ugjennomtrengelig. Så en dag våknet jeg til et nytt liv. Hvor ugjerne jeg enn ville det, var også jeg blitt for gammel for et arbeidsliv som dyrker ungdom. Jeg var blitt pensjonist. Det ble en kollisjon med virkeligheten på så mange vis. Jeg skal ikke plage deg med å ramse opp alle, unntatt den ene: Inntekten, nå kalt alderspensjonen. Den ble vesentlig mindre enn det jeg hadde hatt å leve av til nå.