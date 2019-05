Fortetting trengs, men perler må ikke lukkes inne

Fortetting er et hett diskusjonstema i Trondheim. I en by som vokser raskt, er det helt nødvendig at vi bor tettere, i stedet for å spre oss utover et stadig større område. Men både nybygg i gamle villastrøk og utbygging av sentrale tomter i sentrum blir møtt med protester. Vellykket fortetting er vanskelig. Tirsdag behandler bygningsrådet en sak som viser nettopp det.