Når vi besøker Klemenskirkens ruiner rett ved hovedbiblioteket, får vi en opplevelse som gir oss et tettere forhold til byen vi bor i og byens historie. Utgravningene som nå er åpne for alle, viser oss at akkurat her, noen meter under gatenivå, sto alteret der Olav Haraldsson ble bisatt etter slaget på Stiklestad i 1030.