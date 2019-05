Bompengeopprøret kan komme til Trondheim

En moderat innkreving er avgjørende, og folk må ha en positiv oppfatning av hva de får igjen for pengene. Hvis ikke blir det bråk. Derfor må politikerne være tilbakeholden med å vedta nye, store prosjekter som de forutsetter skal bompenge-finansieres. Over tid bør kanskje miljøpakken, som bruker bompengene, slankes. Her må noen ta rollen som «festbrems», skrev kommentator Harry Tiller for en tid tilbake i Adresseavisen. I dag er det Høyre og Fremskrittspartiet som er mest tilbakeholden med pengebruken.