Hvetebrødsdagene er for lengst over i det sammenslåtte Trøndelag fylke. Nå skal regningen etter bryllupet gjøres opp, og det ble som slike fester ofte blir - dyrere enn forventet. Da fylkesutvalget denne uken behandlet økonomiplanen for 2020-23, kom deler av regningen på bordet. Det er dyster lesing.