For noen uker siden, så jeg en reportasje på NRK der barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad presenterte et prosjekt som skal kartlegge hvordan norske familier har det. Dette skal i slutten av 2019 munne ut i en «kunnskapsstatus» om hva familiene betyr på individnivå i ulike livsfaser og for samfunnsutviklinga.