Vi er omgitt av løgn, hvem kan vi stole på?

Jeg håper Stephen Fry tilgir meg en slik spissformulering, men det var omtrent det han sa under vitenskapsfestivalen The Big Challenge i Olavshallen. Den britiske komikeren, skuespilleren og TV-stjerna snakket om løgn, sannhet og teknologi, og synspunktene hans gikk rett inn i et av festivalens hovedtemaer, kampen om sannheten. Hva skal vi tro på? Hvem skal vi tro på? Dette er ikke høytsvevende spørsmål. De angår oss alle hver eneste dag, og de er blitt mer og mer påtrengende.