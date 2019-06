Det er verst for de voksne når ungdom blir stående uten sommerjobb

Eksamenstiden er over, elevene er ute i sommerferie, og noen er så heldige og har sommerjobb. I mange år har sommerferien vært en tid der skoleungdommer ønsker å bruke sommeren til å tjene egne penger og få arbeidstrening. Da jeg var 17 år, sendte jeg inn min første jobbsøknad og CV til «Ung i Jobb» i Trondheim kommune, et kommunalt tiltak for å gi sommerjobb til ungdom.