Griser er ålreite dyr

Alle med et minimum av empati og medfølelse med dyr, fikk et sjokk dersom de orket å se NRK Brennpunkt i forrige uke. Noen fikk nok også middagen i vrangstrupen etterpå. Avsløringene av grisemishandling førte trolig til redusert salg av grillmat den helgen, men vemmelsen og reaksjonene er nok allerede i ferd med å legge seg – for denne gang.