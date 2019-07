Gjestekommentar

Etter vedtaket om nedlegging, ble det musestille

Noen har sagt at Høyskolen Kristiania sin avdeling i Trondheim har vært en av verdens best bevarte hemmeligheter. Da er det kanskje heller ikke så rart at uteksamineringen av skolens aller siste kull med studenter skjedde uten noen form for offentlig oppmerksomhet.