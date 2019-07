Vi takker for maten!

Anerkjennelsen til noen av byens beste kjøkken vil forsterke en trend vi har sett lenge; det er mange unge mennesker som vil jobbe med mat. Og en klar internasjonale trend i retning av at folk spiser oftere ute, vil få en ytterligere stimulans, også i Trondheim. Nå er det dessuten klart at Michelinguiden kommer til Trondheim i februar neste år for å dele ut nye priser til nordiske restauranter. Det blir første gang et slikt arrangement finner sted i Norge.