Leder eller helt sjef?

Jeg har vært i arbeidslivet i over 20 år og gjennom disse årene har jeg møtt mange ledere, mellomledere og sjefer. Både i form av å selv bli ledet av dem, men også gjennom mine 10 år som rådgiver for ledere, i selskapet jeg selv er leder for. I den siste tiden har jeg reflektert mye over én grunnleggende faktor som skiller lederne jeg møter inn i to grupper.