Tenk om campere på hjul heller hadde valgt hytte

Brede over baken ligger bobilene foran oss vanlige bilister på E6, trege og digre, gjerne med et par sykler hengende på akterenden, kanskje også en kano på taket. De har stort sett bare vært til irritasjon for meg og mange andre, sammen med de tradisjonelle campingvognene. De sistnevnte er bare blitt større og flere med årene, men nå virker de litt mer utdaterte sammenlignet med de nyeste bobilene.