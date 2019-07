Den gamle bonden er død, leve bonden

Kan innsikt fra et utdatert bondesamfunn bidra til å løse dagens miljøkrise? Spørsmålet melder seg under lesningen av trønderen Erik Stenviks «Bondevett» som kom i vår. Boka tar særlig for seg utviklingen av landbruket i etterkrigstiden og viser hvordan kannibaliseringen i næringen har ført til at det nå ofte bare er ett gårdsbruk i full drift i hver grend.