 Livet fra 0 til 10 

«Hvor fornøyd var du med servicen du fikk i telefonsamtalen med vår ansatte?» «Basert på samtalen med oss, hvor sannsynlig er det at du vil anbefale vårt firma til andre, fra 0 til 10?» Jeg må innrømme at jeg begynner å bli ganske forsynt av å få tilsendt slike meldinger på mobilen eller e-post hver gang jeg har ringt et flyselskap, et kontor eller forsikringsselskap og spurt om et eller annet. Det trenger ikke akkurat å være en telefon eller henvendelse vi har gjort heller. Selv har jeg sett disse røde, gule og grønne runde knappene med varierende grad av smiletegn, som jeg har blitt oppfordret til å trykke på, bare jeg har vært inne i en butikk eller gått gjennom sikkerhetskontrollen på Værnes. Og jammen finnes de ikke på mange offentlige doer rundt omkring også, der det skal trykkes på grønt, gult eller rødt etter at man har gjort sitt fornødne.