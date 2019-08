Frykt eller fakta

Høyre i Trondheim mener det finnes en usunn fryktkultur blant ansatte i eldreomsorgen. Den konklusjonen bygger på en undersøkelse som høyrepolitikerne Tone Dorthe Sletten og Torill Stene selv har gjennomført ved 19 sykehjem. Ved å snakke med ansatte og enhetsledere har de tegnet et bilde av en kultur blant de ansatte der mange føler at det ikke nytter å si fra om problemer. Høyrepolitikerne har fått svar der ansatte sier at kritikk ikke blir møtt konstruktivt, men med represalier fra ledelsen.