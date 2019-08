Rasering av Lade 2.0

Prosjektet Solsiden viste Trondheim en form for byplanlegging som forsvant like raskt som det oppstod. Her ble fortetting gjennomført med respekt for stedets karakter og med gjennomtenkt formgiving. Sporene etter skipsverftene er fortsatt like synlige som moderne boliger og forretningsbygg. Dersom vi skal bevare troen på at vår tids arkitektur og planlegging er til gavn og ikke til skade for byen må vi nesten holde oss i ro her. Krysser man Rosenborgbassenget ser man inn i den ørkenen som skulle bli fortsettelsen. Og der slapp man de trampende neshornene løs.