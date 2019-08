Høye rop om råttenskap

Tidligere lokalpolitiker for Venstre, skribent og nå forfatter, Snorre Vikdal, har gitt ut bok på eget forlag. Den fremstiller den politiske kulturen i Trondheim som pill råtten der politikere med makt kan gjøre akkurat som de vil. En kultur preget av kameraderi der politikerkolleger ordner opp for hverandre og der ordfører Rita Ottervik «har lagt til rette og bidratt til» at en politisk ukultur har slått rot.