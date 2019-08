Kan politikerne rette opp feilene de gjorde i går?

Hvordan folk trives i Stjørdal og Melhus, på Støren og Røros, har sammenheng med hvordan nabolaget er utformet. Omgivelsene våre er viktige for oss alle, enten vi får utsikt til en ny enebolig i eplehagen til naboen eller vi må begynne å sykle til jobben i stedet for å kjøre bil. Det er nettopp fordi omgivelsene betyr så mye, at prosjekter som storhallen på Nidarø har skapt slikt engasjement.