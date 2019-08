Sliten kino gjenoppstår i ny prakt

Folk som pleier å suse fort forbi gamle Rosendal kino, kan ta seg bedre tid neste gang. Da vil de oppdage at den nedslitte bygningen som har vært stengt i mange år, har gjenoppstått i ny prakt. Splitter nye Rosendal Teater, som bygningen nå heter, er ikke bare et flott tilskudd til bydelen. Åpningsarrangementene sist helg viste at Trondheim har fått en verdifull tilvekst til byens kulturliv.