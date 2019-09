Fosenvalget kan snu om på alt

Kygo klar for å opptre på hyllestkonsert for Avicii

Her er Nye Veiers trønderske ønskeliste (eller) Her vil de bygge nye veier i Trøndelag

Saken oppdateres.

Utenfor nærbutikken ved hytta på Fosen er det langt mellom valgbodene. Bare Senterpartiet har møtt opp denne fine høstdagen, full av selvtillit og brede smil. Med god grunn. Store grasavlinger er i hus, og «bjønntørken» har gitt duvende kornåkre den siste velsignelse. Men best av alt - meningsmålingene både nasjonalt og lokalt varsler rekordoppslutning.

LES OGSÅ: «Naboer skal bli venner i Satans Hus»

Nå er det ikke noe nytt at Senterpartiet har styrt på Fosen, men det er en stund siden de dominerte i kommunestyrene. Sist periode måtte de nøye seg med varaordførerne i Bjugn, Ørland, Åfjord, Osen, Leksvik og Rissa. Det fikk de gjennom politisk samarbeid med hovedsakelig Høyre og Arbeiderpartiet. Nå er det tid for å høste - for lojalitet og samarbeidsvilje.

For går det som meningsmålingene i lokalavisa Fosna-Folket viser, kan det ende med full storrengjøring i den politiske storstua. Det vil bety at ordførerne i Høyre og Arbeiderpartiet erstattes med Senterpartiet. Nå skal det riktignok holdes et valgt først, og deretter forhandlinger. Det bør være klart for alle at Sp ikke vil stå med lua i hånda når ordførerpostene skal fordeles. I alle fall ikke om den politiske vinden holder seg stabil de siste dagene.

LES OGSÅ: Tre bryllup og en aleneferd

Selv om kritikken er aldri så sterk mot Høyre og regjeringspartiene i valgkampen, er Sp lokalt mer «pragmatisk» anlagt. I flere av kommunene samarbeider de med de borgerlige allerede i dag uten at det har skremt partiet. Og få er bedre enn Senterpartiet til å hestehandle blant ivrige budgivere.

Så la oss anta at de mange meningsmålingene ligger ganske tett opp til valgresultatet. Det betyr i så fall at tre Høyre-ordførere og to Ap-ordførere må gi fra seg kjedet. I Ørland går Høyre fra å være desidert størst til å ende som tredje største parti. Sp er vinneren. I Bjugn er Ap og Sp omtrent like store. Når de to kommunene slår seg sammen til Ørland fra nyttår, vil Sp bli størst og partiet kan samarbeide med både Ap og Høyre. Kravet er ordføreren, det vil si Finn Olav Odde.

LES OGSÅ: Et sjokk for Ap som styringsparti

Samme scenario er det i den sammenslåtte Indre Fosen. Her er det litt mer komplisert med blant annet en bygdeliste og et betydelig pensjonistparti. Uansett må Høyre gi fra seg ordføreren, også her har Senterpartiet og ordførerkandidat Bjørnar Buhaug gode forhandlingskort.

I Åfjord, som nå er sammen med Roan, kan Aps Vibeke Stjern bli byttet ut etter 12 år. Det samme kan Roans ordfører Einar Eian (H). Senterpartiet i Åfjord velger som fylkespartiet å holde kortene tett og åpner for samarbeid begge veier. Skal de forlate et valgteknisk samarbeid med Ap og kaste Stjern, må det være for at Tone Bårdli skal bli ordfører - da eventuelt i samarbeid med Høyre og Frp. I Osen, som har valgt å stå utenfor prosessen med sammenslåinger på Fosen, står Ap sterkt og har ordføreren. Også her kan et godt Sp-valg føre til at partiet krever mer enn en varaordfører.

LES OGSÅ: Ap og Høyre jevnstore på ny måling

Kampen om makta på Fosen står mellom Sp og Ap. De kan også samarbeide i flere av kommunene, men med et godt resultat i ryggen vil ikke Sp lett gi fra seg ordføreren. Spørsmålet er hva det vil bety for politikken som nå skal føres. Spesielt med tanke på at partiets suksess ligger i kritikk av dagens politikk, som misnøye med mer sentralisering, utflagging av tjenester og avstand til de som styrer.

Mange av sakene som Sp er misfornøyd med, avgjøres ikke lokalt, men nasjonalt, som de ulike reformene. Av saker som partiene kan bestemme lokalt, og som Sp har flagget under valgkampen, er vern av dyrka mark, opprettholdelse av skoler, sykehjem og tjenester nær der folk bor. Så kan velgerne spørre seg hva partiet har gjort i valgperioden vi snart har lagt bak oss. Sp har tross alt hatt en hånd på rattet med varaordføreren i seks av sju fosenkommuner.

Resultatet viser at skoler og barnehager har blitt sentralisert, dyrket mark er omdisponert til andre formål, sykehjem er hovedsakelig bygd i kommunesentrene, og andre tjenester er sentralisert. Det er vanskelig å se forskjell på om en kommune er styrt med Senterpartiet i ledelsen - og uten. Det er derfor lite trolig at det blir noen vesentlig ny politikk selv om fargene på Fosen blir skiftet. Det mest oppsiktsvekkende er at grønnfargen nesten er fraværende. Miljøpartiet de Grønne er nemlig knapt representert i fosenkommunene, og det i en valgkamp der mye har dreid seg om klimautfordringene.

LES OGSÅ: Ordførerkandidat flere ganger dømt for bedrageri

I går avslørte VG at Frp`s ordførerkandidat i Ørland er dømt for svindel, bedrageri og at han skylder 40 kreditorer flere millioner etter en konkurs. Det er den verst tenkelige beskjeden til et parti som allerede sliter tungt.