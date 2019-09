Leksefri skole: Alle må bli like, men på et lavere nivå

De fire skal i det skoleåret som nettopp er startet, frita elevene for det mange barn og foreldre synes er et sabla slit. Skolene deltar i et ettårig prøveprosjekt som skal evalueres og analyseres av NTNU og det høres jo litt betryggende ut. Så får vi håpe at evalueringen blir tatt hensyn til når det videre lekseløpet legges, også om resultatene blir negative.