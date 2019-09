Avtroppende Frp-profil: Jeg skulle gjerne stemt Høyre

Da jeg satte meg ned for å bestemme meg om hvilket politisk parti jeg skulle stemme på, ble det i større grad klart for meg at jeg ikke kunne stemme på Trondheim Høyre. (Å stemme Venstre var uansett uaktuelt. De hadde en førstekandidat med oppslutning mindre enn en knappenål som snakket om ordførerambisjonene sine som om han var Napoleon.) Det ble Frp i år også, selv om jeg vurderte å ikke stemme i det hele tatt. (Jeg har da fått oppdragelse nok til å vite at man skal stemme.) For at Trondheim Høyre skal gjenreise seg og få gamle høyrevelgere opp av sofaen, så trenger de sånne velgere som meg. Og det er en del grep opposisjonsleder Ingrid Skjøtskift må ta dersom Høyre skal kunne sette sitt tydelige stempel på Trondheims-politikken den neste perioden.